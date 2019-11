Maltempo in Liguria: frana su Autostrada A10 a Genova

Nuove criticità si registrano in Liguria e nella provincia di Genova per il maltempo. Le nuove precipitazioni cadute nelle ultime ore (destinate purtroppo ad intensificarsi) hanno creato nuovi smottamenti e frane in diverse zone del territorio, già provato dai nubifragi delle settimane scorse.

Una frana ha interessato la carreggiata sud dell'autostrada A10 tra Genova Pra' e Genova Aeroporto (verso Genova), all'altezza dell'uscita della galleria Don Guanella. La circolazione è stata ridotta ad una corsia e nel tratto si registrano da stamane code e rallentamenti. Per fortuna non vi sono feriti.Chi è diretto a Genova deve uscire a Genova Pra' e poseguire sulla viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze, per i veicoli pesanti, con provenienza Savona viene consigliato di percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce, seguire le indicazioni per la Diramazione-Predosa Bettole e A7 Milano-Genova. Ai mezzi pesanti con provenienza Ventimiglia si consiglia anche la A6 Torino-Savona. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale.