Maltempo in Liguria: crolla strada ad Urbe (SV)

E' stata una notte di forte maltempo sulla Liguria, colpita come previsto da piogge a carattere di nubifragio che hanno interessato soprattutto la zona compresa fra Savona e Genova con allagamenti e disagi.

Crolla strada ad Urbe

Il Comune di Urbe ha avvisato poco fa la cittadinanza che la strada provinciale SP40 è chiusa al traffico nella frazione di Vara Inferiore in direzione Faiallo, a causa del crollo della sede stradale nella curva sopra l'abitato, all'altezza del km 3+700 in direzione del Passo del Faiallo. Come viabilità alternativa si può ricorrere alla strada comunale via Marasca. "Prestate attenzione e seguite gli aggiornamenti" spiega la consigliere provinciale Luana Isella. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.