Maltempo: forti temporali anche nelle Marche, fra Pesaro e Ancona

L'intenso ed esteso fronte temporalesco che ha attraversato oggi il Nord Italia e ha colpito nel pomeriggio l'Emilia Romagna con tantissimi danni, ha raggiunto anche le Marche.

La perturbazione, seppur più attenuata rispetto a come è giunta sul Nord, ha provocato diversi danni in particolare fra le province di Pesaro e Urbino e di Ancona.

Le raffiche di vento hanno creato i problemi maggiori: alberi e piante divelti, tetti scoperchiati, lidi e gazebo danneggiati. In poco tempo sulle spiagge della costa nord marchigiana si è scatenato un fuggi fuggi generale.

Una delle città più colpite è stata Senigallia, dove sono in corso numerosi interventi dei vigili del fuoco soprattutto in seguito alla caduta di alberi e al danneggiamento esterno di case e villette. Il temporale, arrivato poco dopo le 19, è durato circa un quarto d'ora ma ha lasciato segni evidenti dopo il suo passaggio in gran parte della città.