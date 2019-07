Maltempo: enorme tromba marina davanti alla costa di Bastia, in Corsica [VIDEO]

L'intensa perturbazione in atto sull'Italia con forte instabilità soprattutto al centro-nord, sta interessando marginalmente anche la Corsica.

Poco fa, in tarda mattinata, una imponente tromba marina (waterspout), generata dai contrasti termici fra superficie del mare e aria molto fresca in quota, si è sviluppata nel tratto marittimo antistante il litorale di Bastia, nel nord-est della Corsica. Il vortice, di notevoli dimensioni come si può vedere nelle immagini, si è avvicinato pericolosamente alla costa rimanendo però distante alcune centinaia di metri.

Non dovrebbero perciò essersi verificati dei danni causati dal fenomeno vorticoso.