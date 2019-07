Maltempo al Nord: grandinata con accumuli impressionanti a Magreglio (Como)

Mentre l'anticiclone africano mantiene fortemente stabile il tempo al centro-sud, delle lievi infiltrazioni d'aria più fresca di origine atlantica alimentano condizioni di locale instabilità sul Nord Italia.

Oggi, fin dal primo mattino, abbiamo assistito allo sviluppo di rovesci e temporali che hanno assunto anche forte intensità, soprattutto nelle aree a ridosso dei rilievi di Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Un intenso temporale accompagnato da una fortissima grandinata si è abbattuto questa mattina sull’area del Triangolo Lariano colpendo in particolare il comune di Magreglio, in provincia di Como.

Impressionante, come si può vedere dalle foto, la quantità di ghiaccio caduta, spalata a bordo strada dai cittadini e dai Vigili del Fuoco. I pompieri sono intervenuti anche per diversi allagamenti in alcune abitazioni e lungo le vie del paese.

La grandine ha purtroppo prodotto danni a orti, fiori e anche a qualche macchina, seppur i chicchi non abbiano raggiunto dimensioni particolarmente eccessive.