Maltempo al nord: forti nevicate sulle Alpi, ecco la Marmolada [VIDEO]

Non si placa la furia del maltempo al nord dove la primavera è ormai un lontano ricordo: nubi e piogge sono i fenomeni più rappresentativi delle ultime settimane su quasi tutto il settentrione, mentre sui rilievi l'inverno praticamente non finisce mai! Oltre i 1600 metri di altitudine continua a nevicare senza sosta da oltre 48 ore per effetto della vasta perturbazione atlantica giunta in settimana e che fatica ad abbandonare il Mediterraneo.

Il continuo flusso umido e instabile proveniente dai quadranti meridionali produce tanta pioggia sulla pianura Padana e fortissime nevicate sull'arco alpino oltre i 1500-1600 metri di altitudine. Gli accumuli più importanti li ritroviamo oltre i 2000 metri dove in oltre due giorni sono caduti tra i 50 e i 130 cm di neve fresca e continua tuttora a nevicare! Oggi, 19 maggio 2019, lo scenario è da pieno inverno su tutte le Alpi nord-orientali. La situazione più notevole è sulle Dolomiti, come potete osservare dal video diffuso sui social da Carlo Budel, registrato sul Pian dei Fiacconi situato a circa 2500 metri sulla Marmolada.

Spettacolare lo scenario anche al Passo dello Stelvio, dove l'accumulo nevoso è davvero notevole per il periodo.