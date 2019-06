Maltempo al Nord: a Merano albero crolla su donna e bambino di 3 anni, feriti gravemente

Forti temporali si stanno abbattendo in queste ore sul Nord Italia, come ampiamente previsto in un nostro articolo di stamane.

Proprio in Alto Adige si è consumato un grave incidente nel tardo pomeriggio, precisamente nella località di Merano: in seguito al temporale e alle forti raffiche di vento, un grosso albero è parzialmente crollato sulle passeggiate d'Inverno. Due persone, una donna di 24 anni e suo figlio di appena 3 anni, sono state travolte e sono state dichiarate in prognosi riservata. Le condizioni di entrambi sarebbero gravi ma proprio negli ultimi minuti è arrivata la notizia che sarebbero fuori pericolo. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale della città del Passirio, mentre il piccolo è stato portato dall'elisoccorso Pelikan 1 all'ospedale di Bolzano.

Alla stazione meteorologica di Marlengo, poco lontano da Merano, è stata registrata una punta di 85 km/h. Maltempo e disagi anche in Lombardia, specie nel bresciano e nella zona del Lago di Garda, con alberi abbattuti dal forte vento, grandinate e allagamenti.