Lunedi potente supercella colpisce il bresciano: grandine grossa e venti intensi

MALTEMPO AL NORD | Il maltempo lunedì pomeriggio-sera si è accanito nuovamente sul nord Italia, per effetto di un flusso fresco di origine atlantica che ha interagito con la gran calura presente in pianura Padana e alimentata dall'anticiclone sub-tropicale ben presente sul Mediterraneo. I contrasti termici sono risultati, di conseguenza, molto intensi tanto che sono riusciti a formarsi con gran facilità temporali particolarmente violenti. Dopo, i temporali si sono spostati sulla Lombardia dove non sono mancati i disagi.

SUPERCELLA NEL BRESCIANO | Nel pomeriggio di lunedì 12 un temporale di tipo "supercella", tra le forme più intense e pericolose esistenti, si è sviluppato nel bresciano. Particolarmente colpita l'area tra Castelmella, Polpenazze sul Garda e buona parte della zona del Garda: su questi settori si sono abbattuti venti fortissimi, a tratti oltre i 100 km/h, e grandine a tratti come albicocche. Tanti gli alberi abbattuti, travi e pali precipitati, tetti divelti, capannoni scoperchiati e danni alle auto per la grandine.