Lecco: frana travolge Casargo, danni ingenti e almeno 50 sfollati

FRANA A CASARGO | La forte instabilità che ieri ha coinvolto l'arco alpino e prealpino, con le relative vallate, ha causato parecchi danni e disagi. Dapprima vi abbiamo segnalato i danni ingenti nella zona di Bolzano, mentre ora l'attenzione si sposta in Lombardia, nel lecchese e precisamente in Valsassina, dove si è abbattuto un alluvione lampo (più paragonabile ad una frana).

PESANTI DISAGI A CASARGO | Colpita in pieno la località di Casargo (Lecco) : a seguito delle piogge intense durate oltre 20 minuti si è scatenata un'improvvisa alluvione che ha attraversato il centro del paese. In particolare si è verificata una vera e propria colata di fango e detriti scesa dal monte Muggio con molta violenza. La frana ha travolto auto e strade, dove ha causato parecchi danni.

Fortunatamente non ci sono feriti o vittime. Almeno 50 persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni in via precauzionale. Eloquenti le immagini.