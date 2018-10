Il CICLONE MEDITERRANEO devasta la LIGURIA

Il mare che si alza a vista d'occhio; poi il vento che accelera in maniera preoccupante, prima Scirocco, poi Libeccio con intensità superiore a 100km/h; il mare diventa incrociato e si trasforma in un autentico killer per le spiagge della Liguria.

Il passaggio del ciclone mediterraneo sulla Liguria è stato qualcosa di raro; questa regione è abituata a fenomeni autunnali violenti, ma in questa circostanza ci troviamo davanti ad un evento sopra le righe.

La prima foto mostra la distruzione nel Golfo di Rapallo, dove numerose imbarcazioni sono affondate è finite sulla passeggiata.

Molti danni anche nel ponente genovese, qui siamo ad Arenzano. Il lungomare è completamente ricoperto da detriti con danni ingenti per gli esercizi commerciali che si trovano lato mare.

Anche il borgo di Boccadasse, tradizionale ritrovo dei genovesi nei pomeriggi di festa, questa mattina è irriconoscibile.

Le onde sono entrate nelle gelaterie e nei bar causando danni molto ingenti.

Distrutto anche il muretto della passeggiata con le barche dei pescatori finite a ridosso del borgo.

...ovviamente non è solo la provincia di Genova ad avere avuto molti danni; la situazione è critica anche nel Savonese, dove ieri pomeriggio una donna ha perso la vita; danni ingenti anche nello Spezzino, dove nella mattinata di ieri si sono vissuti attimi di terrore per una nave che aveva rotto gli ormeggi.

Questa mattina, fortunatamente, il vento di è calmato e il cielo promette qualche occhiata di sole...

