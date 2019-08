Grosso tornado in Spagna, a Campillos [FOTO E VIDEO]

Nella giornata di ieri forti temporali e fenomeni anche violenti hanno colpito la Spagna (un'alluvione lampo ha colpito anche la zona di Madrid).

Nella località di Campillos, a nord di Malaga, si è verificato perfino un tornado. Un evento abbastanza insolito per queste zone. Il vortice non è stato generato da una struttura meso-ciclonica (supercella temporalesca) ma pur avendo un'origine più "modesta" è risultato di dimensioni notevoli.

Per fortuna il tornado ha colpito un'area di campagna e i danni per tanto sono relativamente limitati e non hanno riguardato l'area cittadina di Campillos. Alcuni tralicci della linea elettrica sono stati abbattuti e degli uliveti distrutti dalla furia del vento. Danni anche ad alcune fattorie, con la morte di diversi capi di bestiame.

Il maltempo ha colpito buona parte dell'Andalusia, soprattutto le zone di Cordova e La Carlota dove si sono registrati il maggior numero di interventi dei vigili del fuoco.

Danni a vecchi edifici nell'area rurale di Campillos: