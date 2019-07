Grandinata disastrosa a Vercelli: frazione di Montonero devastata. Tetti frantumati

Merita attenzione l'evento meteorologico avvenuto nell'area di Vercelli ieri sera, di cui vi abbiamo parlato in maniera molto approfondita negli ultimi articoli. La città piemontese è stata colpita da una delle grandinate più devastanti degli ultimi decenni in Italia e molto probabilmente la più potente mai avvenuta in città.

I danni sono davvero enormi a causa delle dimensioni clamorose raggiunte dalla grandine: i chicchi di ghiaccio hanno superato anche i 7-8 cm di diametro, risultando grandi come delle arance. Dimensioni così importanti non possono che causare danni ingenti non solo alle auto e all'agricoltura, ma persino alle case!

Le immagini che arrivano da Montonero, frazione occidentale di Vercelli, lo testimoniano: le foto mostrano uno scenario da guerra, davvero eccezionale e clamoroso. La frazione di Montonero è stata letteralmente devastata dalla grandine: centinaia di auto sono state distrutte dai chicchi di ghiaccio grandi come arance, così come numerose finestre delle case e persino i tetti.

Davvero impressionanti i tetti di varie abitazioni e aziende incredibilmente frantumati dalla grandine. Montonero ha subito danni eccezionali su quasi tutta la sua superficie.