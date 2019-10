Giappone: tifone Hagibis colpisce il Paese, anche un tornado distruttivo a Ichihara

Il tifone Hagibis di cui sta pesantemente colpendo il Giappone centrale e anche l'area di Tokyo: l'occhio del ciclone è ancora situato nell'oceano, ma gli effetti del ciclone tropicale si stanno manifestando a pieno su tante prefetture, con tutti i disagi annessi. Le raffiche di vento sulle coste hanno già superato i 100 km/h e i primi danni si contano nelle prefetture di Shizuoka, Tokyo, Gunma e Wakayama. Il tifone si sta abbattendo sul giappone nello stadio di tifone di categoria 3, con raffiche che localmente andranno oltre i 200 km/h.

Una notizia dell'ultim'ora ci informa della formazione di un tornado sulle spirali settentrionali del tifone (video sopra). Si tratta di un evento raro ma comunque possibile: il fenomeno vorticoso ha colpito in pieno la città di , nella prefettura di Chiba, dove ha causato danni enormi e anche una vittima, oltre che feriti. Il grosso tornado ha attraversato il centro abitato dove ha spazzato via diverse auto e distrutto alcune abitazioni e capannoni. Purtroppo un uomo è stato scaraventato via con la sua auto dai venti forti e ha perso la vita. Altre cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Probabilmente si è trattato di un tornado EF3 sulla scala Fujita, formatosi all'interno di un temporale appartenente al tifone Hagibis.