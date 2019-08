Germania: tornado causa devastazione e feriti a Offenbach

MALTEMPO IN GERMANIA | L'arrivo di correnti più fresche di origine atlantica sull'Europa centrale ha dato inizio ad una lunga fase instabile su Paesi come Francia e Germania e, seppur localmente, anche sull'estremo nord Italia. Quest'aria fresca ha approfittato di un vasto serbatoio energetico presente sulle immense pianure tedesche (dopo l'afa dei giorni scorsi) per innescare temporali decisamente violenti.

TORNADO A OFFENBACH | Un forte temporale ha colpito la regione dell'Assia, situata sui settori nord-occidentali della Germania. Il temporale ha dato vita ad un tornado che ha seminato panico e distruzione su Offenbach : almeno 25 persone sono rimaste ferite, di cui 4 in maniera grave, e i danni ammonterebbero a diverse centinaia di migliaia di euro solo per quanto riguarda la località tedesca colpita dal tornado.

Il tornado ha sradicato decine di alberi e abbattuto diversi capannoni e i tetti delle aziende. Danni importanti anche alle case, persino quelle in mattoni. Fortunatamente non si segnalano vittime.Il temporale ha causato la caduta di centinaia di alberi tra Mannheim e Francoforte, dove decine di strade risultano interrotte.