Freddo e forti nevicate sulle Alpi: nevica anche a Livigno!

La perturbazione giunta sul Nord Italia accompagnata da aria molto fresca (4/5°C a circa 1400 metri di quota) ha portato al ritorno della neve sulle Alpi, a quote anche piuttosto basse per il periodo.

Fitte nevicate hanno interessato soprattutto i monti di Lombardia e Trentino Alto Adige: la neve è scesa abbondante al Passo dello Stelvio, dove ai 3174 metri del monte Livrio si registrano oltre 30 centimetri di neve fresca (caduti in poco tempo). Ma i fiocchi hanno imbiancato anche più in basso, fin sui 1700-800 metri, come a Livigno, dove un manto nevoso di qualche centimetro si è posato su tetti, auto e strade. Neve anche nelle località di Santa Caterina Valfurva, Passo del Tonale.

Non mancano i problemi alla viabilità: la situazione più delicata sul versante di Bolzano del passo Alpino, che collega Lombardia ad Alto Adige, e della confinante Svizzera.

Nelle prossime ore assisteremo ancora a nevicate dai 1800/2000 metri di quota in su sui rilievi del nord-est, con i fenomeni più abbondanti che si concentreranno su Veneto e Friuli Venezia Giulia, qui con neve in calo anche sui 1500-1600 metri in serata nelle zone di confine.