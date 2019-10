Francia colpita duramente dal maltempo, alluvioni in atto in Occitania

La forte perturbazione giunta sul Mediterraneo nei giorni scorsi si sta evolvendo in un ciclone decisamente intenso pronto ormai a colpire anche l'Italia, come descritto Il vortice ciclonico si sta facendo sentire fortemente sulle Baleari e sulla Francia, dove sono in atto temporali decisamente violenti e purtroppo dannosi.

Situazione critica in Occitania, dove da questa mattina si stanno abbattendo forti temporali auto-rigeneranti, gli stessi che domani coinvolgeranno anche buona parte delle regioni tirreniche italiane.

In breve tempo sono caduti dai 100 ai 150 mm di pioggia nella zona di Herault, dipartimento francese dell'Occitania. Da Keraunos apprendiamo della situazione più grave, tra i centri abitati di Boujan e Servian, dove si è scatenato un pesante alluvione che ha allagato campagne e interi quartieri. Al momento non si registrano vittime o feriti. Maltempo verso l'italia - La perturbazione si sta lentamente muovendo verso l'Italia, dove giungerà entro la mattinata di domani a cominciare dai settori più occidentali come Piemonte, Liguria e Sardegna per poi avanzare verso est.