Forti temporali in Sardegna: aereo colpito da fulmine in fase di atterraggio a Cagliari

Come vi abbiamo raccontato in vari articoli una forte ondata di maltempo si è abbattuta da stamane sulla Sardegna, colpendo soprattutto l'area centro-meridionale dell'Isola.

Disagi sono stati registrati nel cagliaritano, una delle zone più colpite, per allagamenti, vento forte e anche per la caduta di numerosi fulmini (oltre 10.000 le scariche elettriche in poche ore attorno e sulla Sardegna).

L’aereo della Vueling partito da Barcellona e diretto a Elmas, questa mattina, è stato colpito da un fulmine quando si trovava sui cieli sardi, in fase di atterraggio. I passeggeri (130) hanno vissuto attimi di paura, ma sono comunque riusciti ad uscire dal mezzo, una volta atterrato, senza particolari problemi.