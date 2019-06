Forti temporali in Piemonte: intensa grandinata su Torino

Come previsto l'instabilità si sta sviluppando con estrema facilità quest'oggi al nord Italia, così come lo farà anche domani, a causa dell'arrivo di aria più fresca proveniente dall'Atlantico. L'aria più fresca sta rapidamente scivolando sotto quella calda situata in pianura Padana, scatenando i tipici moti convettivi estivi in grado di generare forti temporali e nubifragi.

I primi forti temporali della giornata si sono formati sul Piemonte centro-occidentale, in particolare nell'area di Torino dove in pochi minuti ha preso vita una vasta cella temporalesca minacciosa e turbolenta. Il temporale ha innescato forti piogge e anche un'intensa grandinata che si è abbattuta su Torino, soprattutto aree settentrionali e orientali della città.

La grandinata è stata talmente intensa da imbiancare diversi quartieri cittadini, dalle campagne sino alle strade, come durante una nevicata. Notevole anche la dimensione dei chicchi, a tratti di 2-3 cm di diametro. Un po' di danni vengono segnalati alla vegetazione. Rallentamenti e disagi nel traffico cittadino. I temporali si stanno ulteriormente espandendo e in parte attenuando mentre si spostano verso est, dove puntano il Vercellese, Biellese, Astigiano e Novarese.