Forti temporali al nord-est, Bora fino a 110 km/h e grandinate

L'aria fredda sta facendo il suo ingresso in queste ore sulle regioni del nord Italia ed in particolar modo sul Triveneto attraverso impetuosi venti di Bora. Premettiamo che questo peggioramento nulla ha a che vedere con , come invece è stato clamorosamente affermato da diversi siti di informazione.

L'aria fredda è penetrata sulla pianura Padana in nottata entrando in contrasto con l'aria umida e mite: il risultato è stata la formazione di temporali estesi e intensi che hanno colpito Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna causando diversi disagi e allagamenti. Si registrano accumuli fino a 50-60 mm tra Veneto ed Emilia, oltre che locali ingenti grandinate con chicchi di 2-3 cm di diametro. Il tutto è stato accompagnato da forti raffiche di bora che hanno superato i 100 km/h tanto da toccare i 112 km/h sulle coste romagnole e sul delta del Po. Segnalati vari danni e alberi abbattuti dalle forti raffiche.

Le temperature stanno crollando in maniera repentina su tutto il nord: sul Triveneto la colonnina di mercurio è precipitata sin sui 10-12°C durante i fenomeni temporaleschi all'alba. Sul nord-ovest, dove non sono in atto piogge, troviamo temperature tra 11 e 14°C.Nelle prossime ore il maltempo scivolerà verso il centro-sud.