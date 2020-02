Forti raffiche di vento in Piemonte: crolla grosso albero su auto

Impetuose correnti nord-occidentali stanno scorrendo lungo il bordo nord-orientale dell’anticiclone, esteso sull'Europa centro-occidentale e Mediterraneo: queste correnti stanno impattando le Alpi originando un importante episodio di foehn (favonio) lungo le vallate del Piemonte e della Valle d'Aosta.

In queste ore si stanno registrando raffiche violente prossime e superiori ai 100 km/h sulle aree alpine e prealpine delle due regioni, che stanno determinando anche un marcato aumento delle temperature per effetto dell'aria calda e secca (valori anche oltre i 22°).

Purtroppo non mancano i danni: diversi alberi, cartelloni e segnaletica stradale sono stati danneggiati dal vento. A Bardonecchia, in provincia di Torino, un albero è crollato ed ha schiacciato un'automobile parcheggiata. L'incidente si è verificato in via General Cantore. Per fortuna all'interno dell'abitacolo non c'era nessuno: i tecnici comunali sono subito intervenuti per interdire l'area e procedere con la messa in sicurezza dell'albero.