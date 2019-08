Forte temporale su Udine, allagamenti black-out e grandine in citta'

TEMPORALE SU UDINE | Un forte temporale semi-stazionario si è sviluppato nell'udinese settentrionale, a ridosso dell'arco alpino, nel corso del pomeriggio odierno,

Il temporale si è rapidamente intensificato tanto da coinvolgere anche la città di Udine dove si è scatenata una vera e propria tempesta di pioggia e grandine. Segnalate anche intense raffiche di vento di downburst che hanno divelto alcuni capannoni e fatto cadere rami per le strade. I chicchi di grandine hanno raggiunto le dimensioni di palline da ping pong, specie in autostrada. La A23 risulta ora bloccata con pesanti disagi alla viabilità. Allagamenti a Udine specie nei quartieri settentrionali. Allagato il negozio Mediaworld di Reana del Rojale, in via Nazionale.