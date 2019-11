Forte temporale su Firenze: fulmine centra campanile della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice

Nella giornata di ieri, durante un forte temporale che ha colpito Firenze e provincia, un fulmine si è abbattuto sul campanile della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, nel quartiere di Novoli, in via Morosi.La scarica elettrica ha danneggiato (in maniera non grave) la parte alta della torre campanaria. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le parti pericolanti.

Vietati, finché non sarà fatta la riparazione, tre ingressi su quattro alla chiesa e un passo carrabile. L’area interdetta è stata transennata ed è vietato il passaggio delle persone per motivi di sicurezza. L'accaduto non ha provocato alcun ferito.