Europa avvolta dal caldo africano: al circolo polare artico la temperatura della Puglia

Giornata a dir poco storica per l'Europa, avvolta da un'ondata di caldo africano che sta frantumando record su record su varie regioni del vecchio continente.

Oggi pomeriggio vi abbiamo parlato della Francia, colpita in pieno dalle roventi correnti africane, giunte dal Sahara occidentale (vero e proprio forno naturale), capaci di portare la colonnina di mercurio oltre i 40 °C su quasi tutto il Paese: Parigi ha toccato i 42.4°C, sfornando così il suo nuovo record assoluto di caldo.

CALDO SU QUASI TUTTA EUROPA - Il caldo estremo ha invaso anche la Gran Bretagna (38°C a Londra), Belgio, Olanda, Danimarca, Germania, Svizzera, centro-nord Italia (40°C a Firenze oggi) e finanche la Scandinavia. Ebbene l'anticiclone africano si è spinto sin verso il circolo polare artico, ovvero sin verso il parallelo 66, dove solitamente in questo periodo le temperature dovrebbero oscillare tra i 15 e i 20 °C.

OLTRE 30°C TRA NORVEGIA E SVEZIA - Sia ieri che oggi le temperature sulla penisola scandinava sono state a dir poco eccezionali. Molte località si sono portate sin sui 25-27°C, con punte locali di 29/30 e addirittura 31°C. Fra tutte spicca la temperatura massima di Saltdal, in Norvegia (a pochi chilometri dal circolo polare artico) dove si sono registrati ben 31.8°C.

Ancor più a nord, al di là del circolo polare artico, si registrano temperature di circa 29°C. Ad esempio la località di Valnesfjord ha rilevato ben 29.1°C, la stessa registrata a Monopoli (BA), in Puglia, quest'oggi. Il sud Italia, infatti, è una delle poche zone d'Europa ad essere stato solo lambito dal caldo intenso che ha scelto la "via occidentale", strada che attraversa centro-nord Italia, Francia, Germania e così via.