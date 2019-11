Ecco il freddo al Nord: intensa nevicata su Cuneo!

L'aria fredda associata alla saccatura atlantica che interessa l'Europa occidentale e marginalmente la nostra penisola sta facendo il suo ingresso in queste ore sulle regioni nord-occidentali. Lo si evince anche dalla neve che sta iniziando a cadere fino a quote piuttosto basse sui rilievi di Piemonte e Liguria, complici anche le forti precipitazioni in atto portate da umide (che favoriscono il riversamento del freddo verso i bassi strati). Nelle zone interne della Liguria occidentale e sul Piemonte centro-meridionale sono in atto nevicate a tratti fino ai 4-500 metri di quota, già con i primi accumuli.

Una fitta nevicata, con raffiche di vento, sta interessando anche Cuneo città, già imbiancata da alcuni centimetri di neve. Nelle prossime ore il fenomeno potrebbe intensificarsi e proseguire, fino alla nottata.

Nella giornata di domani le nevicate si estenderanno a gran parte delle Alpi, risultando anche abbondanti. La quota neve sarà mediamente dai 1000-1200 metri in su sulle Alpi centro-orientali e dai 6-700 metri su quelle occidentali.