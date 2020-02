Ciclone Ciara sul Nord-Europa: venti fortissimi e danni ingenti, migliaia di alberi caduti in Regno Unito

Una ondata di maltempo eccezionale sta colpendo l'Europa settentrionale e in particolar modo il Regno Unito per effetto dell'intenso ciclone depressionario - denominato Ciara - instauratosi nel nord-atlantico e attualmente centrato a ridosso della Scozia. Su quest'area, come si può vedere dall'immagine (modello GFS), i valori di pressione atmosferica sono estremamente bassi ed il gradiente barico è marcato (la pressione aumenta velocemente spostandosi verso Sud): questa configurazione sta determinando venti fortissimi che stanno spazzando soprattutto Irlanda, Inghilterra, Scozia, coste settentrionali della Francia.

Pesanti danni nel Nord-Europa

In queste ore la situazione più difficile è proprio nel Regno Unito, dove le raffiche di vento stanno raggiungendo valori tali da provocare danni ingenti. In mattinata diverse stazioni meteo hanno registrato valori prossimi o superiori ai 150 km/h: 170km/h ad Aonach Mòr, 157km/h a Bealach na Bà, 156km/h a Great Dun Fell, 154km/h a Cairngorms, 150km/h ad Aberdaron e The Cairnwell.

Il vento sta danneggiando e abbattendo alberi (migliaia sarebbero quelli caduti nel Regno Unito), reti elettriche, segnaletica stradale. Grandi disagi anche ai trasporti: all’Aeroporto Heathrow di Londra diverse compagnie hanno cancellato tutti i voli, con pesanti ripercussioni sui viaggiatori. Disagi anche al trasporto ferroviario e alla viabilità stradale su molte arterie. A causa del maltempo sono state cancellate oggi molte partite, sia nel campionato inglese che nel campionato olandese.

La tempesta Ciara porterà anche forti piogge: l'agenzia meteorologica ha emesso 22 allerte d'emergenza e 149 avvisi di rischio allagamento. Nel nord dell'Inghilterra il traffico è stato limitato in vari luoghi, con divieti di circolazione a camion e camper. Alte onde nel Mare d'Irlanda hanno portato alla cancellazione di vari viaggi in ferry.