Catastrofe alle Bahamas per l'uragano Dorian: "diversi morti per le strade"

Arrivano notizie ancora più drammatiche in queste ore dalle Bahamas, le isole che da ieri stanno facendo i conti con il violentissimo uragano Dorian.

Poco fa, il ministro degli Esteri delle Bahamas ha dichiarato: "Ci sono danni catastrofici. Abbiamo indicazioni di diversi morti, di corpi visti per le strade delle isole di Abaco, ma non siamo ancora in grado di confermare queste indicazioni fino a quando non vedremo con i nostri occhi".

La tempesta ha fatto anche la prima vittima accertata: un bambino di 8 anni, annegato. Sua sorella è dispersa.

I venti prossimi ai 300 km/h e le piogge torrenziali hanno provocato danni catastrofici nell'arcipelago delle Bahamas, in particolare su Grand Bahama e Isole Abaco. Almeno 13 mila le abitazioni danneggiate o completamente distrutte. In gran parte delle Bahamas le case sono scoperchiate, le strade inondate e le comunicazioni interrotte.

Intanto Dorian, dopo aver raggiunto la categoria 5 si è leggermente indebolito, passando alla categoria 4 ma continua a minacciare devastazione. Al momento è quasi stazionario sulle Bahamas, ma per domani si porterà verso la Florida. Ancora incerta la sua precisa traiettoria.