Caldo estremo in Giappone: oltre 100 morti a Tokyo

Una intensa e storica ondata di calore sta interessando il Giappone e sta colpendo fortemente la capitale Tokyo.

Il caldo eccezionale dura ormai da oltre un mese e mezzo, con pochissime pause. A partire dal 26 Luglio, secondo i dati dell'Agenzia meteorologica nazionale, le temperature hanno superato la soglia dei 31°C per ben 24 giorni consecutivi.

La media in Agosto, il mese più bollente, ha sfiorato i 35°C. Dati che proiettano l'estate in corso in vetta alle estati più calde dal 1876, ovvero da quando sono iniziare le rilevazioni ufficiali.

Purtroppo il grande caldo ha causato anche numerose vittime, soprattutto fra persone anziane. Secondo l'Istituto medico legale, nei 23 comuni della capitale, tra il primo luglio e il 18 agosto il numero dei morti ha raggiunto quota 101, il 90% dei quali con un'età superiore ai 65 anni, in gran parte deceduti all’interno delle proprie abitazioni.