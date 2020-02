Caldo estivo sul Piemonte, 3 febbraio da record a Torino, 27.4°C a Revello

L’alta pressione sub-tropicale ampiamente prevista nei giorni scorsi non sta certamente passando inosservata sulla nostra penisola. La cupola anticiclonica, le cui radici appaiono ben salde sul nord Africa, sta sovrastando tutta l’Italia come si evince dalle condizioni meteo tipicamente primaverili, per non dire estive, su diverse regioni italiane.

In particolar modo spiccano le regioni adriatiche, le isole maggiori e il Piemonte: qui troviamo la maggior influenza dell'alta pressione africana, caratterizzata da cieli sereni e temperature clamorosamente alte per il periodo. La colonnina di mercurio si è portata diffusamente oltre i 20°C, ma è il Piemonte ad aver assaggiato le temperature più alte a causa dei caldi venti di fhoen.

Caldo record in Piemonte, superati i 27°C

L'impatto dell'aria calda sul nord-ovest è stato davvero notevole: dopo aver superato le Alpi, si sono sviluppati i tipici venti di fhoen discesi lungo i versanti alpini interni verso la pianura Padana occidentale. I venti di fhoen hanno la capacità di seccare e riscaldare l'aria, ma ovviamente bisogna considerare che partiamo già da una base di partenza (la massa d'aria iniziale) piuttosto calda.

Il risultato sul Piemonte è stato davvero incredibile: tra le 12.00 e le 14.00 i termometri hanno segnato valori superiori ai 24-25°C su diverse località tra torinese e cuneese, riuscendo a portarsi fino a 27°C. È il caso di Torino che con i suoi 27°C ha superato il record di 24.5°C del 1990. La temperatura più alta del Piemonte e dell'Italia è di Revello, nel cuneese, che ha raggiunto addirittura i 27.4°C.

Si tratta di temperature praticamente estive per il Piemonte, legate ovviamente ad una condizione meteo tipica della zona (il fhoen) e ad una anomala massa d'aria calda africana decisamente poco consona per l'inizio di febbraio. Laddove resistono nubi basse e nebbie resistono le temperature basse, generalmente tra i 6 e i 12°C. Nei prossimi giorni questo caldo anomalo sarà solo un ricordo, specie al sud, grazie all'arrivo di un'ondata di freddo artico.