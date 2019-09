Calabria: fulmine colpisce un bivacco a Santa Caterina, morto un operaio forestale

L'ennesima tragedia causata dai temibili fulmini si è consumata in Calabria, precisamente a Santa Caterina dello Jonio, in località Catarinella (CZ). Il 1 settembre due operai forestali si trovavano in un casolare in legno mentre all'esterno era in atto un forte temporale di calore pomeridiano.

Un fulmine ha colpito il casolare ed è riuscito a colpire i due uomini, probabilmente accedendo attraverso il camino della struttura. La saetta ha colpito in pieno e ucciso Romano Franzè, uomo di 49 anni residente a Caulonia. Il compagno invece è svenuto: al risveglio ha chiamato i soccorsi ma era ormai troppo tardi. Gli operatori del 118 e successivamente l’intervento dei carabinieri (oltre che dell’elisoccorso) hanno potuto constatare la morte del collega.