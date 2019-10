Alluvioni lampo nel trapanese: allagata Castelvetrano, paese paralizzato

Una potente ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Sicilia occidentale, come prontamente. Ne sta pagando le conseguenze il trapanese, colpito direttamente dal forte temporale V-shaped giunto da ovest.

Da oltre due ore sono in atto piogge a carattere di nubifragio che hanno scaricato al suolo ingentissimi quantitativi di pioggia in breve tempo. Nel trapanese si registrano accumuli tra i 100 e i 180 mm di pioggia. Eloquente il dato di Tre Fontane che segna ben 177 mm di pioggia caduti in un breve lasso di tempo. Situazione non molto diversa a Castelvetrano, finita letteralmente sott'acqua.

Numerose strade sono sommerse da oltre mezzo metro d'acqua e continua ancora a piovere incessantemente con gran violenza. Il centro abitato è al momento paralizzato e le uscite del paese bloccate. Colpita duramente anche Campobello di Mazara, poco a sud di Castelvetrano (foto in alto). Si sconsiglia caldamente di uscire di casa.

https://www.facebook.com/castelvetranoselinunte/videos/2452193538433769/?__xts__[0]=68.ARAAOhk48OeT_ZD7gcLVglE0G9PimbPmDvi9_KunZ12RdCg0W2YuzYexFPD4D-ky-0xopYF-9YAKdQaG7gZ55wSasAwddXqufYRmzA_gM4YE_0plYo4jT3TFMAmDpJ_7Rw15BzovMKQrH0MYdrarNGVBPas6j_XEBah3NmQXROR2fWwwj6sxKXXv2ko5fI_GczJdBAdl7UCZNZQPV3uz_6FuydBt_yRvKJHwlE6yKG7tw-kiKmTcicDUQyjyWM-_F7h1CZGfv1t7c43M-6UpyPi2Y_zql1kv3R7Z0aPLNvcZgt4Ntp4Seabayy580pmMCPkv-ii3_97nIfzhKmofZPGykYZ0CQ&__tn__=-R

Il forte temporale si sta muovendo verso est e coinvolgerà tutta la Sicilia centro-orientale entro domani mattina.