Alluvione nell'alessandrino: allagato ospedale di Novi Ligure, evacuazioni e gravi danni a Gavi

A Carrosio è stata evacuata un'abitazione. Allagamenti di abitazioni sono stati registrati anche a Bosio. Tutti i guadi rimangono chiusi: quello sul Lemme a Gavi, quello sul Gorzente a Capanne di Marcarolo, quello sul Morsone a Voltaggio.

Continua a piovere senza tregua sul nord-ovest ed in particolare tra genovese, alessandrino, pavese e lodigiano. Il temporale v-shaped autorigenerante sta provocando accumuli di pioggia estremi, localmente anche superiori ai 250-300 mm soprattutto tra entroterra genovese (Rossiglione) e alessandrino (Novi Ligure-Bosio-Gavi-Castelletto d'Orbia).

Tantissimi i disagi, i danni e le inondazioni in atto, come a .Allagamenti e strade chiuse nell'alessandrino - È chiusa la provinciale 179 in località Iride (Predosa), nel tratto verso Capriata d'Orba. Chiusa la strada comunale Val Pagani a Bosio.

Frana segnalata sulla provinciale 160 tra Francavilla Bisio e Gavi. Caduto anche un traliccio in zona.Totalmente allagati i sottopassi di Novi Ligure: in quello di via Crispi un'auto è rimasta bloccata nell'acqua ma fortunatamente il conducente è riuscito a rimettersi in salvo.Allagamenti e problemi all'ospedale San Giacomo di Novi Ligure, in particolare nei reparti di rianimazione, radiologia e alla centrale di sterilizzazione. Video dall'ospedale di Novi Ligure:

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5

A Gavi evacuate alcune famiglie nel rione Monserito, a ridosso del Forte. L'intero centro abitato risulta in parte isolato per via delle esondazioni. Segnaliamo anche il crollo di una strada in paese. Almeno 1400 famiglie sono rimaste senza elettricità tra Bosio, Gavi, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Stazzano, Tassarolo, Berzano, Monleale e Montaldo Bormida.