Alluvione in atto su Genova: pesanti allagamenti

Come purtroppo il maltempo si sta accanendo con violenza sul nord-ovest dove la nuova perturbazione sta scatenando piogge davvero intense. Tra le più colpite c'è la Liguria centrale e la zona di Genova, dove la temibile "convergenza" tra scirocco e tramontana crea spesso molti disagi. Un alluvione si sta abbattendo su Genova, in particolar modo sui quartieri occidentali, dove dalla mezzanotte sono caduti oltre 240 mm di pioggia! Oltre 150 mm caduti anche sulle colline e le zone interne, davvero pesanti per i vari torrenti che attraversano il capoluogo ligure.

Esondano alcuni torrenti

Le pesanti piogge delle ultime ore hanno provocato l'esondazione di alcuni torrenti fra Cornigliano e Sampierdarena, sui settori occidentali di Genova. Un fiume di acqua e fango ha invaso la città sommergendo diverse auto e alcuni piani terra.

Chiuse Via Milano (sottopasso), Via Chiaravegna lato monte, Largo Jursè, Via Paolo Reti, Via Fillak, Corso Perrone, Via Renata Bianchi, Via Perlasca, Via Trenta Giugno 1960, Piazza Montano, Via Borzoli, Via S. Quirico.

Al momento non si registrano feriti o vittime.

Previsioni pesanti

Il ciclone in formazione tra il Golfo di Leone e la Sardegna dispenserà ancora piogge intense per oltre 15 ore. Genova e le aree occidentali della provincia, assieme al savonese, saranno coinvolte da piogge forti quantomeno sino a questa sera, senza un attimo di tregua. Gli accumuli di pioggia, pertanto, sono destinati ad aumentare sensibilmente e inesorabilmente. Prestare massima attenzione a probabili eventi alluvionali tra le province di Savona e Genova.