MeteoLive.it: previsioni meteo più precise ed affidabili, ecco perchè!

La nostra è stata la prima azienda in Italia ad affacciarsi nel mercato delle previsioni professionali nel 1995 e oltre 23 anni di esperienza e di investimenti ci hanno consentito di perfezionare molti nostri servizi e rubriche.

Da oggi le previsioni fino a 5 giorni per 8.150 località italiane presenti nella nostra rubrica “meteo-città” di MeteoLive.it sono ad alta risoluzione, per offrirti un prodotto di un livello tecnologico superiore e pieno di utili raffinatezze.

La precisione delle previsioni sarà quindi ancora più elevata, poichè ci avvarremo anche del modello a scala limitata WRF, con griglia di soli 3 Km: significa avere un dettaglio decisamente maggiore ed un aumento della precisione superiore al 20%.

Si tratta di un record per questo tipo di servizio, finora in Europa nessuno si era spinto tanto in avanti. Meteo Italia ha deciso di offrire questo prodotto gratuitamente ai propri lettori attraverso il portale MeteoLive.it, già punto di riferimento per tutti gli italiani da oltre 18 anni, fin dall’anno 2000.

I benefici saranno per tutti: dai consultatori abituali, a quelli occasionali, dai clienti che già ricevono i nostri prodotti a quelli nuovi che arriveranno.

Non ti fidi? Prova a confrontare per qualche giorno le nostre previsioni con quelle di altri siti e ti accorgerai subito della nostra superiorità e precisione, soprattutto per i primi 4-5 giorni di previsione e durante gli episodi di maltempo: ora non abbiamo nulla da temere!