Pioggia, neve e valanghe sul fronte austro-ungarico: la ricostruzione di Alessandro Aspesi

Marmolada, Prime luci dell’alba del 13 dicembre 1916. Al campo militare del Gran Poz, 2242 metri di quota, comincia a piovere. Per i 9 giorni precedenti aveva nevicato incessantemente ma adesso con l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica le temperature sono repentinamente salite sopra lo zero per la prima volta durante l’inverno.

Intanto all’interno delle loro baracche i soldati austriaci dormono ancora. Solo chi è di guardia sente improvvisamente un boato fortissimo ma non ha nemmeno il tempo di rendersi conto di quello che sta accadendo. Duecentomila metri cubi di neve si sono staccati dalla montagna e in pochi secondi hanno seppellito più di 300 uomini.

I sopravvissuti sono pochissimi. La maggior parte di questi sfortunati soldati muore sola, coperta da uno spesso manto bianco. Molti di loro si sono spenti nel sonno, altri invece sono stati soffocati dalla neve che attorno al viso diventa presto dura contro il cemento impedendo di respirare. Si organizza subito una spedizione per recuperarne i corpi: molti di loro verranno ritrovati solo il luglio successivo.

Ma i soldati dell’imperatore Carlo I non sono gli unici a morire quel 13 dicembre che passerà alla storia come ‘la Santa Lucia nera’. La pioggia ha provocato valanghe lungo tutto il fronte e per un giorno italiani e austriaci combattono contro un unico nemico: la natura. Ma sarà una battaglia persa. Alla fine si conteranno 4 mila morti, tra cui alcuni civili.

Per quanto ignorato dagli altri comandi a Roma e Vienna il fenomeno delle valanghe è stato un incubo. Tra il 1916 e il 1918 si stimano circa 10 mila tra morti e dispersi. Un’ecatombe soprattutto per noi italiani. Le nostre truppe infatti non erano esperte in combattimenti ad alta quota come i Kaiserjager austriaci, reclutati per lo più nelle valli interessate dai combattimenti e quindi ben preparati a sopravvivere alla montagna e ai suoi pericoli. A parte gli alpini, vere e proprie unità d’elite del regio esercito, il resto delle forze armate italiane sulle alpi era invece formato da giovanissime reclute provenienti da regioni del sud, dove monti e neve al massimo si potevano vedere su qualche foto in bianco e nero. Un’impreparazione che nonostante il coraggio e il valore dei nostri uomini ci costò cara. Soprattutto da quando, nel novembre 1916, il fronte cominciò a registrare nevicate insolitamente abbondanti tanto che i soldati di entrambe gli schieramenti ormai usavano più la vanga che il fucile.

Le temperature erano rigide, fino a -20 C°, e costringevano italiani e austriaci a rimanere nelle trincee al riparo dalle tormente. Intanto le precipitazioni continuavano ininterrotte e la coltre bianca era diventata talmente alta che presto si cominciarono a scavare tunnel nella neve per spostarsi più agevolmente.

D’altronde le statistiche non lasciano dubbi: l’inverno 1916-1917 fu per le alpi uno dei più nevosi a memoria d’uomo. Prendendo ad esempio tre località vicine ai luoghi degli scontri, nell’allora Tirolo meridionale, e paragonando gli accumuli nevosi di quella stagione con la media degli anni 1931-1960 vediamo che i primi di febbraio i paesi di Cles, Cavalese e Marienberg registravano una coltre rispettivamente di 200 cm, 175 cm e 75 cm contro la media abituale di 20 cm, 22 cm e 25 cm.

E a testimoniare l’abbondanza assoluta dei fenomeni nevosi ci sono anche le registrazioni di un pluviometro a Tarvisio. Tra il novembre 2016 e il gennaio 2017 vi furono 1432 mm di precipitazione, pari all’80% di quelle annuali, più altri 560 mm tra marzo e aprile dopo una breve parentesi secca a febbraio.

Daniel Marc Segesser dell’università di Berna nel suo libro “Il mese della morte bianca”, ha provato a ricostruire il quadro meteorologico di quel terribile 13 dicembre 1916.

Secondo l’esperto la circolazione atmosferica di quei giorni era caratterizzata da una configurazione del tipo East Atlantic / West Russian con temperature sopra la norma nel settore mediterraneo orientale. Vale la pena di ricordare a questo proposito che anche se distanti anni luce da quello che sarebbe stato poi definito global warming il dicembre del 1916 registrò temperature così elevate in Grecia da essere considerato dai contemporanei il più caldo degli ultimi 120 anni. L’università di Berna conferma inoltre che le precipitazioni del giorno di Santa Lucia furono intensissime: 200 mm di pioggia andarono ad appesantire un manto nevose preesistente di 250 cm.

La natura aveva purtroppo creato le condizioni ideali per colpire con una tempesta perfetta i tanti soldati che morirono in quella terribile mattinata sul fronte austro ungarico.