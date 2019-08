Piccola Era Glaciale: potrebbe essere stata causata anche da oltre 50 milioni di morti, ecco in che modo

Prima di causare il global warming l’uomo creò la piccola era glaciale (PEG).

Questa la tesi di Alexander koch, professore presso il dipartimento di geografia dell’University College of London. Secondo il ricercatore del prestigioso ateneo inglese l’essere umano avrebbe cominciato a influenzare il clima ben prima dell’era industriale e paradossalmente il suo intervento avrebbe fatto precipitare la colonnina di mercurio di quasi un grado fahrenheit già dal XV° secolo. Un abbassamento di temperatura che avrebbe dato l’inizio alla piccola era glaciale.

Ma come è possibile se allora non esisteva nulla di simile all’inquinamento di tipo antropico? La ragione starebbe nello sterminio delle popolazioni locali americane da parte dei colonizzatori europei. Popolazioni che non coltivando più la terra avrebbero abbandonato centinaia di migliaia di chilometri quadrati di territorio a un veloce fenomeno di rimboschimento, con conseguente riduzione dell’anidride carbonica in atmosfera. Sarebbe quindi successo l’esatto contrario di ciò a cui stiamo purtroppo assistendo negli ultimi tre secoli: la lenta ma inesorabile deforestazione dell’Amazzonia.

All’inizio questa tesi aveva registrato alcune critiche ma un’analisi storica attenta di ciò che avvenne in quegli anni ha portato la comunità scientifica a valutare la questione da una prospettiva molto diversa. In effetti quando si pensa ai conquistadores spagnoli e alle loro imprese nel continente americano spesso si immaginano territori vastissimi e scarsamente popolati. Quella su cui Cristoforo Colombo mise piede per la prima volta il 14 ottobre 1492 era invece una terra con un numero di abitanti pressoché uguale a quello del continente europeo all’inizio del XVI° secolo.

Gran parte di quella gente però morì negli anni immediatamente successivi alla scoperta del nuovo mondo da parte dell’esploratore genovese. Fu una strage senza precedenti. Nel suo saggio ‘American Colonies’ il professor Alan Taylor, docente delle University of Virginia, stima il numero totale dei morti in cinquanta milioni. Altri invece prospettano un bilancio ancora più tragico. A perdere la vita per mano dei colonizzatori sarebbero stati quasi 100 milioni di nativi. Un solo dato è certo: in meno di un secolo gli abitanti del nuovo mondo si ridussero del 90%. E con loro perirono anche civiltà fiorenti come Incas, Atzechi, Muisca, Toltechi e Maya. Civiltà che basavano il proprio sostentamento quasi esclusivamente sull’agricoltura. In particolare gli Incas avevano sviluppato un sistema di irrigazione molto complesso che permetteva loro di far fruttare al meglio le coltivazioni. Questa ingegnosissima popolazione aveva poi effettuato un’incredibile opera di terrazzamento utilizzata non solo per la produzione di mais, patate e di un particolare tipo di cereale conosciuto col nome di quinoa ma anche di fiori. Così come i Maya che pur non conoscendo ancora l’aratro riuscivano ugualmente a far crescere abbondantissimo il mais.

Quando i nativi vennero trucidati, naturalmente non rimase nessuno a occuparsi dei campi che dopo secoli tornarono per la prima volta a essere colonizzati dalle rigogliose foreste tipiche delle zone equatoriali. Secondo le stime degli esperti furono ben 56 milioni gli ettari di terreno che non furono più coltivati.

Ma come fecero gli europei a uccidere così tanta gente in breve tempo?

Se buona parte della responsabilità è certamente ascrivibile alla violenza usata dai conquistadores per sottomettere i nativi va comunque ricordato che la stragrande maggioranza delle popolazioni locali morì a causa delle epidemie che i colonizzatori portarono con se dall’Europa. Epidemie alle quali gli indigeni non erano mai stati sottoposti e verso le quali non avevano sviluppato nessun tipo di anticorpo. Vaiolo, peste bubbonica, colera, malaria, tubercolosi, febbre gialla, pertosse e morbillo: i conquistatori a loro insaputa avevano scatenato una guerra batteriologica senza precedenti alla quale ben pochi abitanti del nuovo mondo poterono scampare. Una catastrofe che Noble David Cook nel saggio “Born to die. Diseases and the new world conquest” definisce di gran lunga più grave della peste nera, l’epidemia che colpì l’Eurasia nel XIV° secolo portando alla scomparsa di più di un terzo della popolazione.

L’uomo fu quindi realmente causa di un cambiamento climatico ante litteram quando colonizzò le Americhe. Una triste responsabilità confermataci anche da recenti carotaggi in Antartide che dimostrano come tra l’inizio del 500 e la fine del 700 i livelli di CO2 si siano ridotti addirittura della metà in atmosfera.