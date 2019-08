La storia del global warming: la teoria dai tempi antichi fino ad oggi (2Â° parte)

Continua dalla 1° parte, che trovi qui: www.meteolive.it/news/Climatologia/14/la-storia-del-global-warming-la-teoria-dai-tempi-antichi-fino-ad-oggi-1-parte-/80685/

Ma fu solo nell’ultima decade del XIX° secolo che si cominciò a parlare di anidride carbonica. Svante August Arrthenius, fisico di origine svedese e premio nobel nel 1903, ipotizzò un raffreddamento del globo nel caso di una diminuzione di CO2. Comprese anche che un’atmosfera più fredda avrebbe trattenuto una minore quantità di vapore acqueo, con ulteriore irrigidimento delle temperature.

Arrthenius nel suo ‘On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Earth’ del 1896 concluse quindi che una riduzione di anidride carbonica sarebbe stata causa di una possibile nuova era glaciale, e che un suo aumento avrebbe significato al contrario un incremento delle temperature di almeno 5 gradi a livello globale. Harvid Hogbom, altro scienziato residente a Stoccolma, confermò le tesi del collega cercando di quantificare le emissioni di CO2 a livello globale, scoprendo che le emissioni causate dall’uomo, e in particolare quelle dovute al carbone, era comparabili con quelle naturali. Quindi assieme a Arrthenius concluse che un aumento dell’anidride carbonica avrebbe certamente portato a un global warming, ma solo dopo alcuni millenni e, questo il paradosso, con effetti positivi per l’umanità.

Nel 1899 intervenne però nel dibattito Thomas Crowder Chamberlin. Nel suo ‘An Attempt to Frame a Working Hypothesis of the Cause of Glacial Periods on an Atmospheric Basis’ concluse che se le emissioni di anidride carbonica fossero anche solo raddoppiate l’incremento nelle temperature sarebbero state di ben 9 gradi celsius, con un clima terrestre simile a quello del medio terziario. Al contrario, se la CO2 si fosse ridotta di circa il 60% ci sarebbe stati 5 gradi in meno e una nuova era glaciale simile a quelle del Pleistocene.

Agli inizi del 900 però la tesi dell’anidride carbonica subì una battuta d’arresto. Il feroce dibattitto accademico attorno all’opera del già citato Arrthenius vide prevalere chi sosteneva che dopotutto la CO2 non aveva effetti realmente rilevanti sul clima, anche perché un suo eccesso sarebbe stato facilmente riassorbito dagli oceani. Per gli scienziati moderni le analisi che portarono a queste conclusioni non sembrano particolarmente rigorose ma al tempo fecero la differenza.

Intanto però avvenne un importante novità. La paleoclimatologia cominciava finalmente a dare testimonianze sempre più indiscutibili che nel passato la terra aveva vissuto lunghissime ere caratterizzate da climi molti più freddi e molto più caldi.

Con gli anni venti del XX° secolo il dibattito conobbe poi un nuovo attore protagonista. Charles Greeley Abbot aveva infatti scoperto i così detti sunspots, le famose macchie solari. Per l’astrofisico americano erano loro alla base del cambiamento climatico terrestre.

E nonostante lo scetticismo di alcuni colleghi la sua teoria divenne predominante per tutti gli anni trenta, dando un temporaneo scacco matto al partito dell’anidride carbonica. Ma durò poco. Presto altri eminenti scienziati cominciarono a fare previsioni su come sarebbe cambiato di li a poco il clima secondo i cicli degli sunspots. Le previsioni fallirono una dopo l’altra e anche questa teoria intorno al 1940 era ormai considerata con molto scetticismo.

Sembrava si fosse arrivati a un punto morto, dal quale dovere per forza riconoscere che il clima faceva semplicemente come gli pareva e che l’uomo non aveva nessuna possibilità di modificarlo. Tanto che anche le prove inequivocabili presentate nel 1938 dall’ingegnere Guy Steel Callendar su un aumento concomitante di temperature e CO2 nell’aria durante l’ultimo mezzo secolo furono praticamente ignorate dalla comunità scientifica internazionale e liquidate, come spiega James Fleming nel suo “The Callendar Effect. The Life and Work of Guy Stewart Callendar, the Scientist Who Established the Carbon Dioxide Theory of Climate Change”, da non prendersi neanche in considerazione. Ma ben presto le sorti del dibattito accademico erano destinate nuovamente a un totale cambio di prospettiva.

Negli anni cinquanta, grazie a innovazioni tecnologiche come la spettrografia, si poté dimostrare innanzitutto che la presenza di anidride carbonica non poteva essere ridotta dal vapore acqueo come in precedenza ipotizzato. Nel 1955 lo scienziato di origine austriaca Hans Suess sfatò un altro mito creato nei decenni precedenti. Con la sua analisi del carbonio 14 (isotopo radioattivo del radiocarbonio) dimostrò che la CO2 non veniva affatto riassorbita velocemente dagli oceani. Analisi condivisa appieno e confermata dagli studi di due importanti esponenti della comunità scientifica americana: Roger Revelle e Charles David Keeling. In particolare quest’ultimo predisse un aumento delle concentrazioni di CO2 entro il 2000.

Le sue analisi proseguirono e negli anni sessanta venne formulato i concetto di curva di Keeling per dimostrare l’accumulo, anno dopo anno, di sempre maggiori concentrazioni di anidride carbonica nell’atmosfera. Se gli addetti ai lavori cominciavano quindi ad essere seriamente preoccupati l’opinione pubblica mondiale rimaneva sostanzialmente ignara circa i rischi che la terra correva.

Eravamo dopotutto in un periodo di boom economico post-bellico e allo stesso tempo in piena guerra fredda. In occidente e oriente ridurre le emissioni di CO2 non era assolutamente in linea con quello che era l’obiettivo principale del momento: sconfiggere il nemico al di qua o al di la della cortina di ferro.

Continua nella 3° parte…