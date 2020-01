DOSSIER meteo! L'anticiclone in tempi NON sospetti: gli inverni dal 1982 al 2002...

Cosi scrivevamo nel gennaio del 2002: "l'attuale anticiclone che ci fa compagnia dall'inizio dell'anno, sta maturando in molti di noi, ed anche in molti esperti, la sensazione di una sorta di invulnerabilità. L'impressione è aggravata dalla siccità che sta attanagliando alcune regioni del nord, ma anche la Sardegna e alcune aree del centro-sud. Non c'è dubbio che l'autunno molto asciutto, seguito ad un'estate per gran parte torrida, abbia accresciuto in modo esponenziale l'attesa di precipitazioni e le conseguenti delusioni per la piega tutt'altro che favorevole che sta prendendo quest'inverno".



Si proseguiva con un'analisi sulla durata degli anticicloni: "ma quanto durano in media gli anticicloni invernali di tipo "dinamico", cioè presenti a tutte le quote e in grado di autoalimentarsi continuamente?"



Si constatava che, già allora:

"1 la durata e la forza degli anticicloni è aumentata rispetto al passato, segnatamente negli ultimi 13-14 anni: l'anticiclone sembra ormai un fedele compagno dei nostri inverni.

2 Quando un inverno ha un'impronta anticiclonica, tende a conservarla, tanto da far apparire gli eventuali "nuovi scenari" che si profilano come intervalli, più o meno brevi, di un film dalla trama ben delineata.



3 Questi intervalli, che coincidono con cali barometrici più o meno accentuati, quasi mai rappresentano l'inizio di un'importante e prolungata fase atlantica caratterizzata da onde termiche in successione governate dalla bassa islandese (o sue eventuali sorelle). Anzi, più spesso si tratta del passaggio di uno-due fronti, al seguito dei quali finisce per irrompere aria fredda dapprima marittima, poi continentale (con la risalita di un nuovo anticiclone atlantico verso nord)."



Si continuava con un'analisi del ventennio precedente, soffermandosi su quelli in cui gli anticicloni di lungo periodo si fossero affermati con maggiore frequenza e robustezza.



"1982-83. Proprio 20 anni fa (ora ne sono passati altri 17 ndr), nella stagione 1982-83, l'anticiclone prende consistenza il 26 dicembre 1982 e dura "franco" fino al 13 gennaio: 19 giorni. Dopo una fase caratterizzata da un regime nord-occidentale debolmente ciclonico, con scarse precipitazioni concentrate al sud ed eventi favonici al nord, l'anticiclone si riforma il 20 e si esaurisce a fine mese. Nuovi fronti nord-occidentali, questa volta, annunciano un peggioramento più in grande stile, che fra il 5 e il 12 febbraio si caratterizza con un'ampia depressione, minimo sul centro-Europa, che porta abbondanti precipitazioni, nevose fino a bassa quota, soprattutto al centro e al sud. Le temperature rimangono basse fino alla fine del mese.



1986-87. L'anticiclone invernale è anticipato alla fine dell'autunno: dal 25 novembre al 13 dicembre 1986 (16 giorni), dominano il sole e la nebbia. Dopo una settimana di moderata variabilità, prende quota il gelo, dapprima con fenomeni limitati al sud e versante Adriatico, poi, a gennaio, con la situazione di blocco "a omega" che tutti ricordiamo.

1987-88. Un inverno molto mite, in cui alte pressioni dinamiche si sono alternate a zonalità "piena" ma debolmente ciclonica, senza grandi fenomeni. I periodi più consistenti di "alta" vanno dal 16 al 31 dicembre (15 giorni con molta nebbia) e dall'8 al 18 gennaio (con una brevissima irruzione fredda).