VIDEO: DIRETTA LIVE STREAMING dell'eclissi penombrale lunare

Si tratta della prima eclissi penombrale dell'anno 2020 e si sta verificando proprio in questo momento. L'evento ha avuto inizio alle 18:07 ma la fase di massimo oscuramento del nostro satellite nel cono di penombra della Terra è previsto alle ore 22:12, quando la Luna sarà coperta per circa il 90% della sua superficie. Non si tratta di un evento estremamente spettacolare poiché si verificherà soltanto un leggero calo della luminosità del disco lunare, ma sarà comunque interessante da seguire.

Purtroppo i cieli rimangono nuvolosi soprattutto sulle regioni del nord e su parte del centro Italia, le nubi più compatte stanno interessando la Liguria, la Toscana, l'Emilia-Romagna, la parte meridionale della Lombardia e del Veneto. Su questi settori l'eclissi non sarà visibile, mentre su tutte le altre regioni non ci dovrebbero essere problemi. Il secondo video live streaming, mostra l'eclissi presso l'Osservatorio Cosmosapiens.







Questo evento sarà visibile da tutta l'Europa, con orari molto simili a quelli italiani. L'osservazione sarà possibile anche in Australia, Asia, Africa, la parte Atlantica del Canada e dell'Alaska, con una durata di circa 4 ore.