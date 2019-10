Uno sguardo al tempo previsto nei prossimi giorni

Molto interessante l'evoluzione del tempo prevista sull'Europa nei prossimi giorni, i modelli identificano almeno due distinti impulsi perturbati attraversare il nostro continente. Del primo di questi impulsi ne abbiamo già diffusamente parlato negli scorsi aggiornamenti, potrebbe distendere una una perturbazione anche sul nostro territorio tra martedì e mercoledì prossimo, anche se rimangono ancora molte incertezze circa la sua modalità di svolgimento. Nel periodo successivo i modelli ipotizzano ancora la persistenza di una circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale, in questo modo la circolazione media delle correnti sul Mediterraneo, risulterebbe di tipo meridionale, con possibilità di nuove perturbazioni in entrata dal Mediterraneo occidentale verso il nostro Paese.

La previsione riferita a mercoledì 16 ottobre, mette in luce la persistenza di un pattern che potrebbe comunque favorire dei nuovi affondi perturbati sulla parte occidentale del continente, potenzialmente in grado di recare precipitazioni di un certo peso per i settori esposti alla ventilazione meridionale: