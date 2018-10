ULTIME NEWS: allerta MALTEMPO della Protezione Civile diramata su diverse regioni

Una attiva circolazione di bassa pressione determina un cambiamento del tempo piuttosto importante sui versanti occidentali italiani che si sta verificando già in queste ore. La Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta per rischio idrogeologico e per forte vento. L'avviso prevede venti forti di burrasca dai quadranti meridionali, le regioni coinvolte saranno Lombardia, Emilia Romagna,, Marche, Piemonte, Veneto, Friuli, Toscana, Umbria, Lazio, Molise.



Le precipitazioni più intense sono però previste lungo i contrafforti merididonali dell'arco alpino e sulla Liguria, ove vi potranno essere accumuli oltre i 200 millimetri nell'arco delle 24 ore. Una relativa pausa al maltempo è prevista domenica mattina, poi nuovo peggioramento in vista per lunedì. Nel bollettino nazionale di criticità e di allerta del Dipartimento della Protezione Civile sono consultabili tutti i dettagli.



Noi di redazione Meteolive vi consigliamo la massima prudenza possibile nel mettersi in viaggio sulle zone a rischio più elevato.



Seguite gli aggiornamenti nel nostro portale web.