Temperature in Europa: prime minime negative in Russia...

Si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo. Ecco le temperature minime registrate questa notte in Europa e sulla vicina Russia.

Mentre il bacino del Mediterraneo ancora non si libera dei fastidiosi bollori estivi, lassù, sulla parte settentrionale della Russia la stagione fredda sta già scaldando i motori. Alcune temperature della notte sono finite al di sotto dello zero; segnaliamo per completezza i -2° di Kojnas; -1° a Vendinga, Moseevo e Izhma.

Anche le temperature delle Isole Britanniche, il nord della Francia, l'Olanda, il Belgio e gran parte della Scandinavia presentano valori in molti casi inferiori a 10°.

Insomma, lentamente l'autunno sta avanzando ad iniziare dalle alte latitudini. Per noi ovviamente è ancora presto, ma nei prossimi giorni il caldo fastidioso dovrebbe mollarci in favore di temperature più gradevoli.