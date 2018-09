TEMPERATURE del MARE: molti specchi d'acqua ancora sopra i 25°

Siamo alla fine di settembre, ma il caldo degli ultimi giorni non ha consentito la dispersione del calore accumulato durante l'estate negli specchi d'acqua che circondano l'Italia.

Ci troviamo così ad avere un panorama termo-marino abbastanza esuberante e con valori di alcuni gradi superiori alle medie del periodo.

Fanno sensazione i 26° del mar Ligure e dell'alto Tirreno; 26° li ritroviamo anche su quasi tutti i bacini del mezzogiorno, con punte di 27° sullo Stretto di Sicilia e sullo Ionio.

Avere un mare così caldo non depone bene in caso di fronti atlantici o figure di maltempo. I fenomeni vengono potenziati dal surplus termico fornito dalle acqua e possono generare nubifragi o alluvioni lampo come troppo spesso è successo in passato.

