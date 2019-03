SiccitÃ  in Italia: ecco su quali zone terminerÃ 

La siccità come ormai tutti sanno, sta interessando quasi tutto il nord-ovest dell'Italia e l'alta Toscana.

Attraverso questa mappa vi mostriamo dove la siccità potrà risolversi, almeno temporaneamente per un paio di settimane, aiutandoci con il calcolo delle probabilità:

Le aree in giallo e soprattutto in arancione/rosso, sono quelle che nella metà della settimana entrante riceveranno con la maggiore probabilità quantitativi di pioggia sufficientemente abbondanti per poter sconfiggere almeno momentaneamente la siccità.

Dunque, la Valle d'Aosta, l'alto Piemonte e gran parte della Lombardia si salveranno, mentre purtroppo il basso Piemonte e gran parte della Liguria rimarranno ancora a rischio di un prolungamento della siccità, poichè al momento non è ancora certo che possa piovere abbondantemente.

Negli articoli di domani che saranno on-line su MeteoLive.it troverete tutti i nuovi dettagli e aggiornamenti.