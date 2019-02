Quando potrebbe arrivare un po' di pioggia al nord?

Qui a fianco vi abbiamo selezionato la prima mappa che nei prossimi giorni mostra la probabilità di pioggia superiore a 5mm (quindi un quantitativo comunque modesto): è riferita alla giornata del 7 marzo, cioè fra ben 12 giorni.

Prima non abbiamo trovato nulla, la situazione meteorologica continuerà a mantenersi estremamente stabile sul nord Italia e le temperature sono previste in sensibile aumento soprattutto in montagna.

In giallo una probabilità del 60-70%, in verde una probabilità superiore intorno al 30-40% mentre le aree in blu mostrano una probabilità di pioggia intorno al 20-30%.

Al momento i modelli fisico matematici mostrano solo un abbassamento del flusso Atlantico a partire dai primi di marzo, cioè un abbassamento di pressione che potrebbe consentire alle perturbazioni atlantiche di sfiorare a tratti il nord Italia, ma non avranno vita facile, poichè l'alta pressione sarà difficile da scalzare.

Per il momento non ci sono ancora segnali forti che indichino l'arrivo delle piogge diffuse e abbondanti di cui avrebbe bisogno il nostro territorio, ma nei prossimi giorni la situazione potrebbe divenire più chiara.