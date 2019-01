News del sabato: prevalgono le correnti nord atlantiche?

Sembrano scemare le ipotesi di 'split' del Vortice Polare in troposfera paventate da alcuni modelli nei giorni scorsi. Il surriscaldamento della temperatura in stratosfera non sembra avere le carte in regola per riuscire a trasmettersi nei piani bassi, condizionando la circolazione atmosferica delle nostre latitudini.

Il modello europeo torna quindi sui suoi passi ed alla fine di questa interminabile baraonda, l'ipotesi più probabile sembra essere quella di un flusso instabile di derivazione oceanica che riuscirebbe a conquistare l'Europa centrale ed orientale, accompagnato da un tipo di tempo molto dinamico e piuttosto ventoso, frizzante ma non eccessivamente freddo.

Nuovo aggiornamenti nei redazionali dei prossimi giorni.

