Meteo dal satellite: ecco i FOCOLAI TEMPORALESCHI

Si è parzialmente dissolto il vasto nucleo temporalesco marittimo che nella scorsa notte ha interessato il sud della Francia: si attesta "svagato" a ridosso della Corsica, mentre un altro si è generato sulle Baleari, evidenziato dal nostro cerchio bianco.



Il nucleo più interessante tuttavia si colloca attualmente a ridosso della valle del Rodano in Francia e si muove rapidamente verso l'alta Savoia, con l'idea di conquistare l'arco alpino.



E' il segnale che l'instabilità sta avanzando verso di noi e a breve proverà a conquistare il settentrione, dove sulle Alpi e, verso sera o in serata, anche sulle pianure, saranno possibili brevi situazioni temporalesche o rovesci di pioggia.



Attenzione anche alla Toscana: a ridosso della costa in serata potrebbero generarsi nuclei temporaleschi multicellulari; in nottata altri sono attesi anche sul Golfo Ligure.



La colorazione "vinaccia" in realtà non indica le precipitazioni, ma la temperatura alla quale si trovano quelle nubi, che contrariamente al colore, poiché si sono spinte a diversi km di altezza in troposfera (cumulonembi) risultano molto fredde e certamente ospitano al loro interno precipitazioni.