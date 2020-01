Le temperature attuali in Europa: la MITEZZA preme da ovest...

Ecco il quadro delle temperature registrate la scorsa notte sul nostro Continente:

Balza all'occhio il nucleo gelido che sta insistendo sulla Romania; qui le temperature presentano punte al ribasso fino a -16°; poco più ad ovest, in prossimità dell'Ungheria, l'aria mite occidentale sovrascorre sullo strato freddo sottostante determinando fenomeni di pioggia congelante.

La spina nel fianco della stagione invernale in Europa viene però da ovest, dall'Oceano Atlantico. Osservate il cuneo mite che porta l'aria atlantica fino nel cuore dell'Europa centrale, distruggendo il substrato freddo che dovrebbe essere presente in questo periodo. Alcune zone della Francia hanno avuto temperature notturne a due cifre, tra i 10 e i 12°, per non parlare del Portogallo.

Un po' di freddo, ma nemmeno molto, si trova tra Scandinavia, Svezia e Finlandia, mentre le temperature decrescono dalla Russia Bianca verso levante, ma senza presentare punte eccessive al ribasso.

