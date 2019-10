La distribuzione delle temperature in Europa: non molla la "radice calda spagnola"

Come vanno le cose in Europa dal punto di vista termico? A tal proposito vi mostriamo la mappa delle temperature massime registrare nella giornata di mercoledi 9 ottobre sul Vecchio Continente (consigliamo di ingrandire l'immagine per poter avere un miglior riscontro visivo)

Partendo dal Mediterraneo, si notano ancora temperature estive su molti settori. La situazione è molto critica (da questo punto di vista) sulla Spagna centrale e meridionale, dove si sono toccati i 33-34°; si tratta di valori davvero elevati per il periodo che stiamo vivendo.

Il caldo ha lasciato invece spazio a temperature miti sull'Europa centrale e sulle Isole Britanniche, dove i valori non superano i 20° se non sui dipartimenti più occidentali della Francia.

A nord della linea bianca, vale a dire sul golfo di Botnia, sulla Finlandia, la Svezia e la Vicina Russia le temperature sono quasi ovunque sotto i 10°: qui l'inverno è arrivato ed in alcuni settori ha già portato la prima neve...