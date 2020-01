Il muro del foehn spicca sulle Alpi: pochi sanno che là sotto sta nevicando

Il vento da nord, il muro del foehn, lo stau sui versanti esteri e di confine: sono tutti segnali di inverno, magari non proprio l'inverno che si vorrebbe vivere ma comunque la stagione fredda si riconosce anche da queste cose.



Peccato che questi segnali risultino sempre più rari e si assiste da parecchio a stagioni incolori, che scivolano via tra un anticiclone e l'altro, lasciando raramente una vera impronta da ricordare.



Non stupisce allora che gran parte della popolazione ignori che, dietro quel muro di nubi stia cadendo la neve, cosi come non immagina che esse non possano muoversi da lì perché bloccate dalla catena alpina e disfatte nel loro incedere verso sud dalla ricaduta favonica del vento, che le secca e le dissipa.



E' spettacolare il panorama che si offre oggi da Novara con vista sul Gruppo del Rosa e finalmente qualche refolo di Foehn a ripulire e seccare l'aria, smorzando i picchi di inquinamento da polveri sottili.





Tale situazione persisterà anche nei prossimi giorni, accompagnata peraltro da un graduale rialzo delle temperature, poiché l'inserimento di un cuneo di alta pressione a ridosso delle Alpi favorirà un'esaltazione della compressione e dunque dell'effetto di riscaldamento operato dalle correnti secche da nord-ovest.