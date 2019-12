Gennaio 2020: uno sguardo al tempo del nuovo anno

Superata la fase fredda relativa alla festività dell'Epifania, il tempo atmosferico previsto sull'Europa nel periodo successivo, riporterà ancora una nuova distensione dell'alta pressione delle Azzorre verso la fascia delle medie latitudini europee. Questo disegno atmosferico poggia radici in una circolazione di venti occidentali che resterà ancora piuttosto tesa anche nel prossimo futuro. Il Fronte Polare, cioè quella zona che separa le condizioni atmosferiche più stabili da quelle più perturbate, resterà alto di latitudine anche nel futuro.



Con quali conseguenze?



Esclusa la parentesi d'inverno dell'Epifania, almeno fino al termine della prima metà di gennaio, non sembrano comparire scenari di tempo perturbato in chiave invernale in grado di interessare il nostro territorio. Le temperature potrebbero risultare leggermente superiori alla media, con una situazione di tempo tendenzialmente stabile.



In vista di un probabile evento estremo di raffreddamento della stratosfera, in grado di portare un Vortice Polare assai compatto anche in troposfera, questa ipotesi appare al momento molto probabile. Ecco la linea di tendenza del modello europeo riferita a martedì 7 gennaio:

Buon anno a tutti i nostri lettori, da Redazione Meteolive.